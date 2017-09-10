Сенат США планує збільшити військове фінансування для України

У 2018 році допомога Сполучених Штатів Америки на безпекові цілі України може скласти 421 млн доларів.

Про це йдеться у повідомленні посольства України в США у соціальній мережі Facebook.

Зокрема, зазначається, що у Сенаті США готові збільшити допомогу Україні у наступному році.

«Комітет з питань асигнувань Сенату США затвердив проект «Закону щодо асигнувань Державного департаменту, зарубіжних операцій та суміжних програм на 2018 фінансовий рік», яким виділяються кошти, у тому числі, на програми підтримки України», - заявили українські дипломати.

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«Відповідно до документа, кошторис допомоги Україні по лінії Державного департаменту США, Агентства США з міжнародного розвитку та причетних установ визначено у сумі 421 млн доларів, що перевищує асигнування 2017 року. Законопроект, зокрема, передбачає збільшення фінансування для України на безпекові цілі за програмою «Міжнародне військове фінансування», - наголосили у посольстві.