Китай зміцнив курс юаня до максимуму за півтора року

Народний банк Китаю в понеділок зміцнив курс юаня до долара на 0,05%, встановивши його вище психологічної позначки 6,5. Це максимальне зміцнення з травня 2016 року, свідчать дані регулятора, повідомляє Прайм.

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У понеділок ЦБ встановив середній обмінний курс юаня до долара на позначці 6,4997, що на 35 пунктів нижче за фіксинг минулої п'ятниці, коли курс юаня становив 6,5032.

Китайський ЦБ зміцнює курс юаня вже протягом 11 торгових сесій.

На початку року прем'єр КНР Лі Кецян заявляв, що влада Китаю не прагне до девальвації юаня для стимулювання зовнішньої торгівлі.

Голова Народного банку Китаю Чжоу Сяочуань заявляв, що курс юаня в 2017 році буде підтримуватися на порівняно стабільному рівні, а регулятор не планує великих змін у своїй політиці.