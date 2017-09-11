В Україні сім банків не збільшили статутний капітал до встановленого мінімуму (інфографіка)

В Україні кількість банків, які порушують норматив мінімального зареєстрованого статутного капіталу, скоротилася до семи, пише FinClub.

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За місяць (з 11 липня по 11 серпня) два банки збанкрутували ("Новий", "Гефест"), банку "Фінансовий партнер" дозволили відмовитися від банківської ліцензії, а 11 банків завершили докапіталізацію.

Ще за один місяць - з 11 серпня по 11 вересня - всього один банк завершив необхідну процедуру. Банк "Розрахунковий центр", підконтрольний НБУ, що збільшив статутний капітал з 153,1 млн грн до 206,7 млн грн.

На ранок 11 вересня, за даними Мін'юсту, зареєстрований статутний капітал нижче 200 млн грн усе ще був у 7 банків: "Центр", «Кредит Оптима Банк», «Український банк реконструкції та розвитку», «Полікомбанк», «Альпарі Банк», «Айбокс Банк», "Портал".

Нагадаємо, 11 липня, набула чинності вимога НБУ до банків мати мінімальний зареєстрований статутний капітал на рівні 200 млн гривень. Тоді 22 банки порушували норматив, що загрожувало їм проблемним статусом.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк зобов'язав банки збільшити статутний капітал до 200 млн грн – до 11 липня 2017 року, до 300 млн грн – до 11 липня 2018 року, до 400 млн грн – до 11 липня 2019 року, до 450 млн грн – до 11 липня 2020 року, до 500 млн грн – до 11 липня 2024 року.