Гривня трохи "заспокоїлася" та "відвоювала" пару копійок

У понеділок, 11 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 25,99/26,01 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро перебувають на рівні 31,24/31,26 грн/євро, щодо російського рубля - на рівні 0,4555/0,4556 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:30 встановився на рівні 26,0116 грн/дол., учасники ринку на цю годину уклали 246 угод на суму 112,26 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 8 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,05/26,08 грн/дол.

Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 31,37/31,40 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4556/0,4564 грн/рубль.