Зростання держборгу України і поставки вугілля з ПАР та США: економічні підсумки тижня (інфографіка)

Держборг України збільшився на 7% до $76 мільярдів, в гривні - на 2% до 1,97 трильйонів гривень станом на 1 серпня 2017 року. У серпні Держстат зафіксував дефляцію 0,1% до липня, з початку року споживчі ціни зросли на 8,1%. Що стосується енергетики України, до кінця цього року очікуються поставки 700 тисяч тонн вугілля із США. Крім того, ДТЕК очікує на прибуття в вересні 150 тисяч тонн антрациту з ПАР.

За даними фахівців аналітичної групи Corestone Corp., згідно опитування Institutional Investor, 32% інвесторів в країни регіону EMEA (Європи, Близького Сходу та Африки) розглядають Україну як першу країну для вивчення потенційних угод. Компанія «АВТ Баварія» відкрила під Києвом найбільший в Східній Європі імпортерсько-дилерський центр автомобілів BMW. А азербайджанський лоукостер Buta Airways розпочав польоти в аеропорт "Київ".

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