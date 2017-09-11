Нацбанк зміцнив офіційну гривню до долара та євро

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 12 вересня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2600,8703 (11 вересня – 2607,2964)

100 EUR – 3120,2641 (11 вересня – 3144,3995)

10 RUR – 4,5494 (11 вересня – 4,5745)

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Як повідомляв УНІАН, 11 вересня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,00/26,03 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 31,1688/31,1987 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4542/0,4552 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,0087 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 474 угоди на суму 250,08 мільйона .