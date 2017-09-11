У Нацбанку пояснили, чому інфляція в серпні перевищила прогнози

Фактична інфляція в серпні перевищила траєкторію прогнозу Національного банку, що перш за все пояснюється високими темпами зростання цін на продукти харчування і посиленням тиску на ціни з боку виробничих витрат, говориться у повідомленні регулятора.

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"Фактична інфляція в річному вимірі перевищила траєкторію прогнозу Національного банку, опублікованого в інфляційному звіті за липень 2017 року. Це передусім обумовлено високими темпами зростання цін на продукти харчування з-за подальшого відображення факторів з боку пропозиції (несприятливі погодні умови навесні цього року, значні обсяги експорту м'ясної і молочної продукції), а також посиленням тиску на ціни з боку виробничих витрат", - йдеться в повідомленні.

НБУ зазначив, що поточна динаміка загального індексу споживчих цін (ІСЦ) та його складових свідчить про подальше посилення ризиків більш істотного відхилення інфляції від центральної точки цільового діапазону 8% +/- 2 п. п. на кінець поточного року, ніж передбачено в липневому прогнозі. При цьому фундаментальне інфляційний тиск буде залишатися помірним, a загальна інфляція наблизиться до центральної точки цільового діапазону в другому кварталі 2018 року.

Як повідомляв УНІАН, в Україні в серпні щодо липня зафіксована дефляція на рівні 0,1%, інфляція в річному вираженні зросла до 16,2%.