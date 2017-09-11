У бюджет-2018 закладають курс гривні 29,3 за долар - Мінфін

Міністерство фінансів України закладає в державний бюджет на 2018 рік курс гривні 29,3 гривні/долар. Про це повідомили УНІАН у прес-службі міністерства.

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"Бюджет сформований виходячи з курсу 29,3 гривні/долар", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України у бюджетній резолюції прогнозує середньозважений курс гривні за підсумками 2017 року на рівні 27,8 гривні/долар, за підсумками 2018 року – 29,3 гривні/долар, 2019 року – 30,5 гривні/долар і 2020 року - на рівні 31 гривня/долар.

Також уряд прогнозує поступове зниження рівня безробіття в Україні - з 9,3% економічно активного населення у 2017 році до 8,5% у 2020 році.