Державний борг США вперше перевищив $20 трильйонів

Держборг США вперше в історії перевищив позначку в $20 трлн. Зараз, згідно з даними на сайті американського Мінфіну, цей показник оцінюється у $20,162 трлн, повідомляє РБК з посиланням на газету Washington Examiner.

Це, за даними видання, вперше відбулося в минулу п'ятницю, 8 вересня. Цього дня, як нагадує газета, президент США Дональд Трамп підписав закон про тимчасове підвищення межі державного боргу країни, який дозволив необмежені федеральні позики.

Читайте такожДержборг України зріс до $76 мільярдів

З середини березня, пише Washington Examiner, поріг боргу США був заморожений приблизно на позначці в $19,84 трлн. Після цього Міністерство фінансів США, за його даними, було змушене вдатися до «надзвичайних заходів», щоб федеральний уряд зміг функціонувати без подальших запозичень.

Державний борг, як пояснює видання, зазвичай збільшується на великі суми в періоди, коли поріг цих запозичень заморожується через кілька місяців, протягом яких уряд має ліміт запозичень.

Наприклад, у 2015 році національний борг США, як нагадує газета, виріс на $339 млрд на наступний день після того, як тодішній президент США Барак Обама підписав закон про замороження порогу держборгу через дев'ять місяців, протягом яких цей показник знаходився на максимальній позначці.

Читайте такожКитай знову став найбільшим утримувачем держборгу США

Трамп, у свою чергу, як зазначає газета, під час президентської кампанії критикував зростаючий при адміністрації Обами держборг США. Політик тоді заявляв про необхідність контролювати не тільки борг, але і витрати.

Однак коли Трамп вперше вступив на посаду глави Сполучених Штатів, він, за даними Washington Examiner, «витратив сотні мільярдів доларів», що зменшило потребу у збільшенні обсягу запозичень і утримало заборгованість на позначці в $20 трлн».