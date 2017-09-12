В Україні знову скоротилася грошова база
09:13, 12 вересня 2017Фінанси
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У Нацбанку скорочення грошової маси пояснюють зменшенням готівки за межами банків та залишків за депозитами.
Ілюстрація REUTERS
Обсяг грошової бази в Україні за серпень 2017 року знизився на 0,1% – до 379,009 мільярда гривень.
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Як повідомляється на сайті Національного банку України, з початку року обсяг грошової бази знизився на 0,7%.
Згідно з наведеними даними, за підсумками серпня 2017 року грошова маса скоротилася на 1% - до 1,104 трлн гривень, що було обумовлено зменшенням готівки поза банками та залишків за депозитами.
Як повідомляв УНІАН, обсяг грошової бази в Україні за липень 2017 року скоротився на 0,6% – до 379,553 мільярда гривень, грошова маса зросла на 1% до 1,114 трильйона гривень.
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