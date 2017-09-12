В Україні продовжують падати ставки за депозитами

Середні процентні ставки по банківських вкладах в Україні впали для всіх валют, повідомляє Liga.net.

"Так, знизили ставки за депозитами креді агріколь Банк, ОТП Банк, Правекс-Банк і Вернум", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожНБУ підрахував депозити в українських банках

Зазначається, що середня процентна ставка в гривні максимально впала по депозитах на строк більше року (на 0,15 п. п. до 12,54%). Синхронно опустилася прибутковість заощаджень на період 3 до 6 місяців та від 6 до 12 місяців (на 0,14 в. п. до 12,08% до 12,59% річних відповідно). Вартість безстрокових заощаджень знизилася на 0,10 п. п. і складає 7,57% річних. Депозити періодом від 1 до 3 місяців впали в ціні на 0,05 п. п. - до 9,79% річних.

Прибутковість безстрокових заощаджень в доларах США знизилася на 0,02 п.п. до 1,06% річних. Синхронно знизили вартість вклади період від 3 до 6 місяців і понад 12 місяців (на 0,05 п. п. до 2,46% до 3,49% річних відповідно). Депозити на термін від 6 до 12 місяців подешевшали на 0,06 в. п. до 3,13% річних.

Вартість заощаджень в євро на період від 6 до 12 місяців знизилася максимально (на 0,12 в. п. до 2,15% річних). Синхронно, на 0,08 в. п. впала прибутковість вкладів періодом від 1 до 3 місяців (0,99%), від 3 до 6 місяців (1,53%) і понад 12 місяців (2,52%). Подешевшали і безстрокові заощадження (на 0,03 п. п. 0,76%).