Гройсман обіцяє подати проект бюджету-2018 в Раду вчасно

Кабінет міністрів України 15 вересня затвердить і подасть на розгляд Верховної Ради законопроект про державний бюджет на 2018 рік, і не буде його відкликати для доопрацювання, як це було прийнято в минулі роки.

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Про це повідомив журналістам прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

"Минулого року ми вчасно і чесно подали держбюджет, і не стали його відкликати. Цього року 15 числа уряд затвердить проект бюджету на 2018 рік і подасть його в парламент. Ми не будемо його відкликати, ми хочемо відкритої та публічної дискусії. Ми хочемо, щоб бюджет на 2018 рік був абсолютно зрозумілим для українських громадян", - сказав Гройсман.

Він також повідомив, що пріоритети на наступний рік уряд презентує у п'ятницю на засіданні уряду.

Як повідомляв УНІАН, міністр фінансів Олександр Данилюк 6 вересня вніс проект державного бюджету України на 2018 рік на розгляд Кабінету міністрів.

Міністерство фінансів у липні почало роботу над проектом держбюджету на 2018 рік на базі середньострокової бюджетної резолюції на 2018-2020 роки c прогнозованими показниками зростання економіки на 3%, 3,6% і 4%.

Резолюція передбачає скорочення до 2020 року дефіциту держбюджету до 2% з 3% ВВП, державного боргу - до 55% ВВП з 66,8% ВВП і базується на умові виконання програми кредитування Міжнародного валютного фонду в повному обсязі.

Бюджетний трансферт на покриття дефіциту Пенсійного фонду в кожному з років становить 141,3 мільярда гривень, на проведення земельної реформи в 2018 році планується виділити 453 мільйони гривень, у 2019 році - 132 мільйони гривень, у 2020 році - 297 мільйонів гривень. Від приватизації уряд має намір виручити 17,1 мільярда гривень в 2018 році, 17,1 мільярда гривень в 2019 році і 0,5 мільярда гривень у 2020 році.

На дорожнє будівництво планується виділити 154 мільярдів гривень за три наступних роки.