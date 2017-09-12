Банківська система готова відновити кредитування економіки та населення – НБУ

Банківська система України на сьогоднішній день докапіталізувати, ліквідна і може відновити свою традиційну функцію щодо кредитування економіки та населення.

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Про це заявила заступник голови Національного банку України Катерина Рожкова на конференції в Києві.

"На сьогоднішній день ми маємо повністю прозору структуру власності банківської системи. І це означає, що кожен споживач може абсолютно свідомо обирати для себе заклад для співпраці", - сказала Рожкова.

Вона зазначила, що банки пройшли діагностичне обстеження якості активів і на сьогодні виконують плани докапіталізації. "20 із перших 60 банків вже виконали повністю трирічні плани щодо докапіталізації", - додала Рожкова.

Також представник НБУ повідомила, що за результатами діагностики невеликих банків майже 90% їх 37 банків не потребували докапіталізації за якістю активів.

При цьому вона зазначила, що більшість невеликих банків вже виконали вимогу щодо збільшення статутного капіталу до 200 мільйонів гривень. "За 7 банкам триває процедура верифікації джерел походження коштів в капітал", - сказала Рожкова.

"Банки продовжують працювати над скороченням заборгованості перед пов'язаними особами, що зміцнить структуру капіталу та вивільнить ресурси для кредитування і населення", - резюмувала Рожкова.