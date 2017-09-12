Місія МВФ прибуде до Києва у другій половині вересня

Місія ключового кредитора України Міжнародного валютного фонду прибуде до Києва у другій половині вересня, повідомила журналістам заступник глави Національного банку України Катерина Рожкова.

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"Місія прибуде в другій половині вересня на перегляд", - сказала Рожкова.

Також вона нагадала, що сьогодні, 12 вересня, до Києва з візитом прибуває заступник директора – розпорядника МВФ Девід Ліптон.

За її словами, в тому числі він проведе зустріч з керівництвом НБУ. "Це не перший візит містера Ліптона і не перша його зустріч з Національним банком. Ми готові та чекаємо", - додала Рожкова.

Як повідомляв УНІАН, МВФ схвалив чотирирічну програму кредитування економіки України EFF на 17,5 млрд дол. у березні 2015 року. В рамках цієї програми наша країна отримала від Фонду чотири кредитні транші на загальну суму 8,7 млрд дол.

За результатами третього перегляду програми EFF Міжнародний валютний фонд закликав українську владу для досягнення швидшого і стійкішого зростання прискорити структурні реформи, починаючи з приватизації і розвитку ринку сільськогосподарських земель, і вказав на відсутність конкретних результатів у боротьбі з корупцією.

Крім того, на думку МВФ, Україна не може відкладати проведення масштабної пенсійної реформи, включаючи підвищення ефективного пенсійного віку.

Україна розраховує отримати цього року ще два транші від МВФ на суму 3 млрд дол.