У Нацбанку запевняють, що нове підвищення "мінімалки" не прискорить зростання цін

Передбачене проектом державного бюджету України на 2018 рік підвищення з 1 січня мінімальної заробітної плати до 3 723 гривень не спровокує прискорення інфляції, вважає заступник голови Національного банку України Катерина Рожкова.

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«Підвищення мінімальної заробітної плати в тих межах, які озвучив Мінфін, не створить істотного тиску на наші прогнози й на інфляцію», - сказала Рожкова журналістам.

Вона нагадала, що підвищення мінімальної заробітної плати з 1 січня 2017 року до 3,2 тис. грн не мало істотного впливу на показник інфляції.

Крім того, Рожкова зазначила, що прискорення інфляції в серпні в річному вираженні пов'язано з тимчасовими сезонними, а не фундаментальними факторами.

Як повідомляв УНІАН, міністр фінансів Олександр Данилюк повідомив, що проект державного бюджету України на 2018 рік передбачає підвищення з 1 січня мінімальної заробітної плати до 3 723 грн.

Із 1 січня 2017 року в Україні мінімальну заробітну плату підвищено в 2 рази - до 3200 грн, й набули чинності законодавчі норми, що передбачають за виплату зарплат «у конверті» штраф у розмірі 100 мінімальних заробітних плат.

За даними Державної служби статистики, в Україні в серпні щодо липня зафіксовано дефляцію на рівні 0,1%, у той час як інфляція в річному вираженні прискорилася до 16,2%.

Національний банк прогнозує уповільнення інфляції цього року до 9,1%, Міжнародний валютний фонд і Світовий банк - до 10%.