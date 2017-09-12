Рожкова про її можливе призначення головою НБУ: Я не люблю коментувати чутки

Заступник голови Національного банку України Катерина Рожкова назвала інформацію про її можливе призначення на посаду голови НБУ чутками і надуманим приводом для акцій протесту під стінами регулятора.

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«Я взагалі не люблю коментувати чутки і ніколи цим не займаюся», - сказала Рожкова журналістам, відповідаючи на запитання про достовірність інформації в ЗМІ про її можливе призначення на посаду голови НБУ.

«Для того щоб оголосити безстрокову акцію під Нацбанком, - потрібно було знайти привід. Цей привід придумали й опублікували», - додала Рожкова.

Як повідомляв УНІАН, голова НБУ Валерія Гонтарева, яка подала президенту Петру Порошенку прохання про відставку з 10 травня, пішла у тривалу відпустку. З 11 травня до призначення нового голови НБУ регулятором керує перший заступник голови Яків Смолій. Відповідно до Конституції України, голова держави повинен подати на розгляд Верховної Ради наступника Гонтаревої.

28 серпня представник президента України у Верховній Раді Ірина Луценко заявила, що президент Порошенко до кінця вересня має внести на розгляд парламенту нову кандидатуру на посаду голови Національного банку, вибравши з двох кандидатів - незалежних і віддалених від політичного впливу банкірів.

Учасники ринку очікують, що пост голови НБУ займе нинішній голова правління «Райффайзен банку Аваль» - найбільшого в Україні банку з іноземним капіталом – Володимир Лавренчук.

Другим кандидатом, швидше за все, є Яків Смолій, який в даний час виконує обов'язки голови НБУ. Також серед можливих кандидатів звучало ім'я заступника голови НБУ Катерини Рожкової.