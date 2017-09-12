Держбанки на сьогодні не потребують докапіталізації - Нацбанк

Державні банки України на сьогодні потребують докапіталізації, а в якісному корпоративному управлінні та роботі з проблемними боржниками, заявила журналістам заступник голови Національного банку України Катерина Рожкова.

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"На сьогодні вони не потребують докапіталізації. Вони потребують якісного корпоративного управління та якісної роботи з проблемними боржниками", - сказала Рожкова.

Також вона розкритикувала ідею Міністерства фінансів про створення державної компанії з управління проблемними активами держбанків.

"Просто державна компанія без якісної перебудови принципів корпоративного управління не змінить ситуації. Якщо не докапіталізувати банки, а докапіталізувати держкомпанію, це таке ж зростання державного боргу", - пояснила вона.

Довідка УНІАН. Держава через Міністерство фінансів володіє чотирма найбільшими за активами банками: «ПриватБанк», «Ощадбанк», «Укрексімбанк» та «Укргазбанк».

Після націоналізації найбільшого в Україні банку «ПриватБанку» за рішенням Кабінету міністрів від 18 грудня 2016 року на підставі відповідних рекомендацій Ради національної безпеки і оборони в уряді заявили про майбутнє коригування стратегії держбанків.

За оцінками НБУ, частка «непрацюючих» кредитів у банківській системі на кінець червня становила 57,73%, у тому числі найвищий показник неробочих кредитів у кредитному портфелі держбанків - на рівні 73,1%.

Нацбанк оцінив витрати держави на капіталізацію банків за 25 років у 10 млрд дол.