У НБУ розповіли про претендентів на українські "дочки" російських банків

<img alt="НБУ зараз розглядає звернення покупця дочірньої структури російського " Сбербанку"="" фото="" УНІАН"="" data-cke-saved-src="https://images.unian.net/photos/2017_04/1493135891-5070.jpg" src="https://images.unian.net/photos/2017_04/1493135891-5070.jpg" title="НБУ зараз розглядає звернення покупця " дочки"="" російського="" "Ощадбанку"="">

Національний банк України на сьогоднішній день поки розглядає звернення потенційного покупця дочірньої структури російського державного «Сбербанку» в Україні, повідомила сьогодні журналістам заступник голови НБУ Катерина Рожкова.

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«У нас сьогодні є звернення одного потенційного покупця. Ми з ним працюємо», - сказала Рожкова.

За її словами, власник російських держбанків намагається позбутися цих активів, у той час як для Нацбанку важлива потенційна можливість покупця підтримувати розвиток цих фінустанов.

«Як тільки ми будемо готові щось анонсувати – ми анонсуємо», - додала Рожкова.

Також, за її словами, НБУ не отримував офіційних пропозицій про купівлю «ВТБ-Банку» - дочірньої структури російського державного «Внєшторгбанку» в Україні.

«На сьогоднішній день жоден потенційний покупець "ВТБ" до нас офіційно не звертався», - сказала вона.

За словами Рожкової, крім можливого продажу, у дочок російських держбанків в Україні завжди є можливість піти шляхом скорочення активів і зобов'язань.

Рожкова також повідомила, що група DCH Олександра Ярославського поки не подавала Національному банку документи про придбання «Промінвестбанку» - дочірньої структури російського державного «Внешэкономбанку» в Україні.

«Ні, не подав. Є лист про наміри, є певні дискусії. Є питання підтримки фінансової установи. Пакета документів поки що немає», - сказала вона, відповідаючи на питання про подання документів Олександром Ярославським, якому належить група DCH, яка заявила в травні поточного року про плани придбати «Промінвестбанк».

За словами Рожкової, офіційно навіть про наміри купити цей банк регулятору більше ніхто не повідомляв.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко 16 березня цього року своїм указом ввів у дію санкції щодо українських дочірніх структур російських держбанків, включаючи «Сбербанк», «ВіЕс Банк», «Промінвестбанк», «ВТБ Банк» і «БМ Банк», терміном на 1 рік. Санкції забороняють вивід капіталу на користь материнських структур, але при цьому не зачіпають розрахунки через ці банки для українців і не перешкоджають докапіталізації та продажу фінустанов.