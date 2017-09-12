Українські банки продовжують скорочувати борг перед НБУ

Обсяг заборгованості українських банків перед Національним банком України за виданими кредитами рефінансування на 1 вересня 2017 року становить 63,792 мільярда гривень, що на 1,1% нижче показника на 1 серпня 2017 року.

Читайте такожПлатоспроможні банки з початку року скоротили збиток майже в 42 рази

Як повідомляється на сайті НБУ, з початку року, за січень-серпень обсяг заборгованості банків перед регулятором з рефінансування скоротився на 14,7%.

Також повідомляється, що обсяг викуплених банками депозитних сертифікатів НБУ знизився на 33,3% у серпні та на 46,9% з початку року – до 54,234 мільярда гривень.

Як повідомляв УНІАН, обсяг заборгованості українських банків перед НБУ за кредитами рефінансування на 1 січня 2017 року становив 74,828 мільярда гривень, що на 31,031 мільярда гривень, або на 29,3%, що нижче показника на 1 січня 2016 року.