Українські держкомпанії за рік заробили майже 40 мільярдів гривень

Чистий прибуток українських державних компаній у 2016 році становив 39,6 млрд грн, а сукупна вартість держактивів - 1,6 трлн грн.

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Про це повідомляється в документі, опублікованому на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

При цьому кредиторська заборгованість держкомпаній становила 466 млрд грн, дебіторська - 206,7 млрд грн.

Водночас, кількість штатних співробітників держсектору економіки становила 847 тис. осіб із середньомісячною заробітною платою 6,5 тис. грн. Сума заборгованості за заробітною платою досягла 409 млн грн.

Згідно з документом, в Україні налічується 3435 держкомпаній, з яких працюють лише 1770, а не працюють - 1301. При цьому даних про стан 364 підприємств немає.

Як повідомляв УНІАН, ТОП-100 державних підприємств України за підсумками 2016 року одержали 26,4 млрд грн чистого прибутку, тоді як за 2015 рік вони задекларували сумарний збиток на рівні 53 млрд грн. Балансова вартість промислових підприємств України з рейтингу ТОП-100 за підсумками 2016 року (без урахування банків) становить 1,4 трлн грн.