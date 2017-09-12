В Україні обсяг депозитів у гривні скорочується, у валюті - зростає

Обсяг гривневих депозитів в українських банках за серпень, за оперативними даними, знизився на 1,6% – до 442,6 мільярда гривень, валютних (у доларовому еквіваленті) - зріс на 1%, до 13,772 мільярда гривень.

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Як повідомляється на сайті Національного банку України, депозити в національній валюті знизилися насамперед за рахунок скорочення депозитів корпоративного сектора, які зменшилися на 2,8% порівняно з липнем, що переважно зумовлено сплатою квартальних податкових та інших платежів у бюджет. Депозити населення в національній валюті скоротилися на 0,5% під впливом сезонних факторів.

За даними НБУ, в серпні банківська система України продовжила нарощувати кредитний портфель у національній валюті - він зріс на 1,7% порівняно з липнем. Це відбувалося за рахунок кредитів, виданих як корпоративному сектору, так і населенню.

Як повідомляв УНІАН, обсяг депозитів в українських банках у 2016 році у національній валюті зріс на 8,7% – до 425,624 мільярда гривень, але при цьому знизився в іноземній валюті (у доларовому еквіваленті) на 0,4% - до 13,245 мільярда доларів.