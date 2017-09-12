У ЄС нагадали Україні про умови для отримання третього траншу в 600 мільйонів євро

Глава Представництва Євросоюзу в Україні Х’юг Мінгареллі заявляє, що Україна для отримання третього траншу макрофінансової допомоги в розмірі 600 млн євро повинна виконати низку умов, у тому числі зняти заборону на експорт лісу-кругляка. Про це він сказав в інтерв'ю газеті "Сегодня".

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"Якщо Україна не зніме заборону на експорт кругляка, 600 мільйонів євро - третій транш макрофінансової допомоги - буде втрачено. Рішення буде прийнято до кінця цього року, а отже, ви повинні отримати гроші на початку 2018 року. Але знову-таки, досі є шість-сім умов у сфері боротьби з корупцією, соціальних виплат для переселенців, у сфері торгівлі, енергетики, які так і не були виконані Україною. І якщо так і залишиться - ви не отримаєте гроші", - заявив Мінграеллі.

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2014 року Європейський Союз, який є одним з найбільших кредиторів та донорів України, заявив про готовність надати фінансову допомогу загальним обсягом 11 млрд євро: 1,6 млрд євро - кредити, 1,4 млрд євро - гранти, 5 млрд євро від Європейського банку реконструкції та розвитку і 3 млрд євро від Європейського інвестиційного банку. В рамках кредитної програми Україна отримала загалом 600 млн євро.

У 2015 році ЄС запропонував новий пакет кредитної допомоги обсягом 1,8 млрд євро. У рамках цієї програми Україна вже отримала 600 млн євро.

Однак виділення наступних кредитних траншів було призупинено до моменту прийняття Верховною Радою необхідних законопроектів, що стосуються скасування заборони на експорт лісу-кругляка, а також підтримки переселенців. У 2016 році кредитних траншів від ЄС Україна не отримувала.

Умову Євросоюзу про зняття заборони на експорт лісу для отримання макрофінансової допомоги було озвучено в другій половині 2016 року. На думку європейської сторони, прагнення української влади заборонити експорт і таким чином встановити контроль за вирубкою лісу і продажем деревини, не увінчалося успіхом. Представництво ЄС стверджувало, що неконтрольоване вивезення деревини триває, але держава не отримує від цього жодних прямих доходів. Більш того, безконтрольна вирубка також не припиняється, що має серйозні екологічні наслідки для України.

У зв'язку з цим у ЄС пропонували скасувати заборону на експорт деревини як таку, що не виконала своєї прямої функції, запровадити ефективний контроль за продажем деревини, а також виробити стратегію відновлення лісів. При цьому в Представництві ЄС обіцяли надати всю необхідну для цього допомогу.

На початку лютого 2017 року голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер повідомив, що ЄС виділить Україні 600 млн євро і без прийняття закону про зняття експортної заборони - досить зареєструвати законопроект у парламенті.

У квітні 2017 року Євросоюз надав Україні другий транш макрофінансової допомоги в розмірі 600 млн євро.