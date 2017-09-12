Частка держсектора в економіці України перевищила 16% - Мінекономрозвитку

Частка державного сектора в економіці України у 2016 році становить 11,1%, а в I кварталі 2017 року - 16,3%, повідомляється в матеріалах, опублікованих на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

Читайте такожРахункова палата: економіка України в першому півріччі зросла на 2,4%

У розрізі видів діяльності за підсумками 2016 року частка держави в сільському, лісовому і рибному господарствах становила 4% (у I кварталі 2017 року - 54,5%), промисловості - 14,6% (у I кварталі 2017 року - 14,5%), добувної промисловості та розроблення кар'єрів - 6,7% (4,9%), переробної промисловості - 4% (4,4%), постачання газу, електроенергії та пари - 48,4% (42,6%), водопостачання та поводження з відходами - 2% (3,3%), будівництві - 0,6% (1,1%), оптовій та роздрібній торгівлі - 1,1% (2,2%), транспорті, складському господарстві поштової та кур'єрської діяльності - 31% (22,2%), тимчасове розміщення та організації харчування - 2,8% (5,1%), в інформаційних технологіях і телекомунікації - 3,4% (6,2%), фінансової і страхової діяльності - 0,4% (0,3%), операціях з нерухомим майном - 1,6% (2,9%), наукової і технічної діяльності - 33,8% (68%), адміністративному обслуговуванні - 0,5% (0,7%), освіті - 1,2% (2,2%), охорони здоров'я та соціальної допомоги - 1,4% (2,7%), мистецтво, спорт, розваги та відпочинок - 13,7% (28,3%).

При цьому в загальній кількості суб'єктів економічної діяльності державні компанії за підсумками 2016 року становили 0,7% (у I кварталі 2017 року - 6,6%). Держкомпанії за підсумками 2016 року забезпечили 11% від чистого доходу в економіці (у I кварталі 2017 року - 16,3%) і сконцентрували 18,6% активів (25,9%). Крім того, в 2016 році держкомпанії забезпечили 9,7% капітальних інвестицій до країни.

Як повідомляв УНІАН, частка державного сектора в економіці України за підсумками 2015 року становила 11,3%.