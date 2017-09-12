Як крадуть гроші через інтернет: журналісти зробили українську співачку жертвою шахрайства (відео)
17:15, 12 вересня 2017Фінанси
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Навіть відомі українці не застраховані від шахрайства.
Кадр з відео 1+1
Сучасні шахраї не чекають вас під будинком чи банкоматом і не стежать за вашою сумкою. Вкрасти ваші гроші тепер значно легше через інтернет.
Журналісти програми «Гроші» показали схему, за якою діють крадії 21-го сторіччя. Жертвою демонстраційного шахрайства стала співачка Ольга Цибульська.
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