Як крадуть гроші через інтернет: журналісти зробили українську співачку жертвою шахрайства (відео)

Сучасні шахраї не чекають вас під будинком чи банкоматом і не стежать за вашою сумкою. Вкрасти ваші гроші тепер значно легше через інтернет.

Журналісти програми «Гроші» показали схему, за якою діють крадії 21-го сторіччя. Жертвою демонстраційного шахрайства стала співачка Ольга Цибульська.