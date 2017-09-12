Нацбанк спростив умови для залучення кредитів від міжнародних фінорганізацій

Національний банк спростив порядок отримання резидентами кредитів від міжнародних фінансових організацій для пожвавлення співпраці з ними українського бізнесу та активнішого припливу боргового капіталу до України.

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Про це повідомила прес-служба регулятора з посиланням на постанову правління НБУ "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України", яка набирає чинності з 13 вересня 2017 року.

Згідно з повідомленням, зміни передбачають звільнення кредитних договорів в іноземній валюті з МФО від реєстрації в Національному банку, надання резидентам можливості залучати кредити від МФО за договорами, які містять особливі умови - коли валюта кредиту визначається у гривнях, а всі операції між МФО і резидентом-позичальником проводяться в іноземній валюті.

За даними НБУ, в загальному, операції за кредитним договором з МФО уповноважений банк буде проводити відповідно до умов самого договору, а транскордонні операції (у тому числі за рахунок купленої іноземної валюти) буде дозволено проводити без реєстрації Національного банку.

"ЄБРР вітає удосконалення режиму отримання фінансування українськими підприємствами від МФО. Це дозволить розширити спектр та збільшити кількість проектів, що фінансуються в тому числі в гривні, за рахунок більш гнучкого структурування та адміністрування як з боку МФО, так і українських позичальників. В цілому рішення сприяє поліпшенню інвестиційного клімату та залучення іноземних інвестицій у реальну економіку ", - цитуються в повідомленні слова директор ЄБРР в Україні Шевки Аджунера.

Як повідомляв УНІАН, у квітні Національний банк України дозволив міжнародним фінансовим організаціям використовувати для кредитування українського бізнесу гривневі кошти, отримані ними в якості кредиту від уповноваженого банку.