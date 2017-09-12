НБУ планує перерахувати до держбюджету-2018 майже 48 мільярдів свого прибутку

Прогнозний рівень прибутку Національного банку України до перерахування до державного бюджету в 2018 році становить 47,8 млрд грн.

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Про це повідомила журналістам заступник голови НБУ Катерина Рожкова, уточнюючи, що йдеться про прибуток 2017 року, що підлягає перерахуванню до держбюджету в 2018 році.

«Але є два моменти. Перше: прибуток буде таким, яким його затвердить аудит. І друге: ми, найімовірніше, продовжимо роботу з Міністерством фінансів з репрофайлінгу, що може вплинути на фінансовий результат», - попередила Рожкова.

За її словами, репрофайлінг ОВДП в портфелі НБУ може бути проведено до кінця року.

Як повідомили УНІАН, рада Національного банку України затвердила розподіл прибутку регулятора за 2016 рік в сумі 59,451 млрд грн, 15,071 млрд грн з якого спрямовано на формування загальних резервів власного капіталу НБУ, 44,379 млрд грн - перераховується до державного бюджету за узгодженим з Міністерством фінансів графіком.

У 2016 році Національний банк перерахував до держбюджету 38,16 млрд грн прибутку, отриманого за 2015 рік.