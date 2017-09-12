Гривня закрила міжбанк на рівні 26,06 за долар

У вівторок, 12 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 26,04/26,06 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро перебувають на рівні 31,1073/31,1372 грн/євро, щодо російського рубля - на рівні 0,4542/0,4552 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 встановився на рівні 26,0190 грн/дол., учасники ринку на цю годину уклали 476 угоди на суму 296,80 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 11 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,00/26,03 грн/дол.

Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 31,1688/31,1987 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4542/0,4552 грн/рубль.