Чисті міжнародні резерви НБУ збільшилися до $5,4 мільярда

Чисті міжнародні резерви Національного банку України у серпні збільшилися на 10,5%, до 5,431 млрд дол.

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За даними НБУ, з початку року чисті резерви Нацбанку збільшилися на 28,6% з 4,224 млрд доларів.

Як повідомляв УНІАН, міжнародні резерви України на 1 вересня 2017 року досягли еквівалента 18,035 млрд дол. США, що на 240 млн дол. США, або на 1,3%, вище за показник на 1 серпня і є максимальним показником з початку 2014 року.