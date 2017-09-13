Росія може створити новий держбанк, щоб обійти санкції США - ЗМІ

Російський уряд думає про створення нового державного банку для фінансування витрат на оборону. Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела, передає УП.

Відзначається, що на це Росію підштовхнув новий закон США про санкції. Згідно з цим законом на американських громадян і компанії можуть бути накладені додаткові санкції, якщо вони будуть проводити транзакції з російськими військовими або розвідкою.

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Видання пише, що зараз Росія перебуває "в розпалі військового будівництва", витрачаючи на оборону 20 млрд рублів. Ці гроші йдуть на нові літаки, кораблі, ракети та інше озброєння.

Близько 90% позик російським оборонним підприємствам надають банки Сбербанк і ВТБ. Так, в минулому році банки надали кредитів на суму близько 197 млдр. рублів ($3,4 млрд).

Як повідомляє Bloomberg, незважаючи на те, що ці банки вже обмежені в здатності залучати фінансування, нові санкції включають в себе більш широкі обмеження - заборону на доступ до фінансової системи США. Тому уряд Росії розглядає в якості вирішення проблеми створення нового держбанку.

Прес-служби Мінфіну РФ, Сбербанку і ВТБ відмовилися від коментарів.