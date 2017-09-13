Долар дорожчає, євро дешевшає: курс валют від Нацбанку

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 13 вересня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2601.8958 (12 вересня – 2600.8703)

100 EUR – 3104.8423 (12 вересня – 3120.2641)

10 RUR – 4.5436 (12 вересня – 4.5494)

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 12 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,04/26,06 грн/дол.

Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 31,1073/31,1372 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4542/0,4552 грн/рубль.