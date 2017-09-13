Ресурси Фонду гарантування скоротилися до 14 мільярдів гривень

Обсяг фінансових ресурсів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на 1 вересня 2017 року становив 14,184 млрд грн, що на 605 млн грн, або на 4,1%, менше за показник на 1 серпня.

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Згідно з даними на сайті фонду, в порівнянні з показником на початок року поточний обсяг ресурсів менший на 1,1 млрд грн, або на 7,4%.

Як повідомляв УНІАН, обсяг фінансових ресурсів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на 1 серпня 2017 року становив 14,789 млрд грн, що на 1,6 млрд грн, або на 12,1% більше за показник на 1 липня.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб створений в 1999 році і є державною спеціалізованою установою, що виконує функції державного управління у сфері гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку. З жовтня 2012 року розмір гарантованої суми вкладів встановлено на рівні 200 тис. грн.