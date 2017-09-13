Гройсман назвав терміни розгляду в Раді пенсійної реформи

Верховна Рада наступного тижня розгляне прийнятий в першому читанні законопроект про пенсійну реформу, що передбачає підвищення пенсій на 200-1000 грн для 5,6 млн пенсіонерів з 1 жовтня.

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Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду в середу.

«Наступного тижня, я сподіваюся, ми ухвалимо пенсійну реформу і зможемо вже в жовтні підняти пенсії українським громадянам, які роками чекають цих змін», - сказав прем'єр.

За його словами, на даному етапі важливою є консолідація парламентської більшості навколо необхідності ухвалення пенсійної реформи.

«Зараз питання в об'єднанні парламенту, щоб отримати 226 і більше голосів за зміну пенсійної системи», - наголосив Гройсман.

Також прем'єр повідомив, що Кабмін у п'ятницю внесе в парламент проект бюджету на 2018 рік і сподівається на конструктивну дискусію в стінах Верховної Ради.

Як повідомляв УНІАН, за словами прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики, зайнятості і пенсійного забезпечення опрацював 2144 поправки до основного законопроекту про пенсійну реформу і вийшов на узгоджений варіант пенсійної реформи, який рекомендував в цілому.

Верховна Рада україни 13 липня прийняла в першому читанні законопроект про пенсійну реформу.

Згідно з повідомленням Міністерства соціальної політики, після розгляду на профільному комітеті проекту закону про пенсійну реформу його буде винесено на розгляд народних депутатів у другому читанні орієнтовно з 18 до 22 вересня.

Проведення пенсійної реформи є одним з основних зобов'язань України для продовження співпраці з ключовим кредитором країни - Міжнародним валютним фондом.