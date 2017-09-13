"Можна з розуму зійти": Гройсман розповів, як популісти доводять до істерики

З кожним місяцем Україна ставатиме економічно міцнішою, що в подальшому приведе до зростання доходів населення і кількості робочих місць у країні.

Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду в середу.

Читайте такожЕксперти назвали ТОП-10 популістських заяв уряду (інфографіка)

«З кожним місяцем, з кожним роком країна ставатиме міцнішою і люди це відчуватимуть. Відбудеться зростання доходів населення, і найголовніше - в Україні буде більше робочих місць. Це те, що нам сьогодні необхідно», - сказав прем'єр.

За словами глави уряду, популісти в українській політиці намагаються нагнітати ситуацію, але реальна стабілізація і позитивні зміни відбуватимуться дедалі швидше.

«Я прийшов створювати, разом з колегами створювати те, що може позитивно позначитися на житті українських громадян ... Можна з глузду з'їхати, якщо послухати все, що віщують наші політикани на телеканалах. Вони хочуть довести всіх до істерики, щоб у нас опускалися руки. Чим більше ми будемо будувати дитячих садків, шкіл, котелень, будинків, створювати нові робочі місця, тим більше вони кричатимуть, що все пропало, - підкреслив Гройсман. - Але їх політика абсолютно недовговічна. Я б рекомендував засобам масової інформації взяти за останні 10-15 років риторику політичних персон і подивитися, що їх риторика абсолютно змінилася. За великим рахунком все те, що вони обіцяли, вони ніколи не зробили. Для нас дуже важливим є усвідомлення того, хто реально може робити справи, і об'єднуватися».

Як повідомляв УНІАН, середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в липні 2017 року порівняно з минулим місяцем зменшилася на 0,3%, але зросла на 36,6% порівняно з аналогічним місяцем 2016 року - до 7339 грн, що в 2,3 раза більше від рівня мінімальної заробітної плати (3200 грн). Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман раніше заявляв, що середня заробітна плата в Україні в середньостроковій перспективі становитиме 10 тис. грн.

За даними Держстату, кількість зареєстрованих безробітних у липні становить 1,2% від населення працездатного віку. Станом на кінець 2016 року цей показник сягав 1,5%.