Жителям Житомирщини виплатять більше 53 мільйонів гривень компенсації за економію газу та світла – ОДА

Жителям Житомирщини виплатять більше 53 млн грн компенсації за економію газу й світла.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації

Як зазначається у повідомленні, «81 тис. 896 родин області отримають відшкодування за енергоощадне використання електро - та газопостачання на загальну суму 53 млн 135,9 тис. грн».

За даними департаменту праці та соціального захисту Житомирської облдержадміністрації, домогосподарства-отримувачі субсидії отримають зекономлені кошти за енергоефективність: за газопостачання на загальну суму 53 млн 54,1 тис. грн, та за електроенергію, яка використовується для опалення – 81,8 тис. грн.

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Загалом же, зараз на Житомирщині отримують субсидію 236,3 тис. домогосподарств.

Нагадаємо, з 1 травня 2017 року в Україні діє оновлена програма житлових субсидій. На основі змін у травні-червні цього року органи соціального захисту населення проводять перепризначення субсидій на наступний рік та розраховують її розміри на літній період, а з жовтня – на новий опалювальний сезон. Повторно подавати документи на оформлення допомоги необхідно лише тим, хто орендує житло та у кого відбулися зміни у складі сім’ї. Для решти субсидіантів перерахунок проведуть автоматично, без повторного звернення.