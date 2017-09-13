Не пустять за кордон або заберуть права: в Україні хочуть посилити відповідальність за несплату аліментів

Кабінет міністрів України схвалив пропозицію Міністерства юстиції протягом місяця розробити проект закону про посилення відповідальності батьків за ухилення від виплати аліментів.

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"Доручити Мін'юсту протягом місяця розробити і провести велику кампанію роз'яснювальну і зміни до законодавства, які зроблять жорсткішою відповідальність за невиплату аліментів і неучасть у вихованні дітей", - виступив з пропозицією міністр юстиції Павло Петренко в ході засідання уряду.

За його словами, йдеться про збільшення суми аліментів у разі їх несплати, обмеження виїзду за кордон, права на керування транспортними засобами, відкриття рахунків у банках тощо.

Міністр підкреслив, що зараз в Україні аліменти не сплачуються стосовно 500 тис. дітей.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що вважає несплату аліментів за наявності фінансових можливостей "одним з найбільш аморальних вчинків".

Урядовці підтримали висунуту ініціативу.

Як повідомляв УНІАН, 12 вересня Петренко представив ініціативу щодо посилення відповідальності батьків за несплату аліментів.

Міністр зазначив, що в 2017 році Мін'юстом було стягнуто 1,6 млрд грн аліментів у виконавчому провадженні на користь півмільйона дітей.

Ухвалення законопроекту міністр очікує до кінця 2017 року.