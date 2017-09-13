Місія МВФ очікується в Україні 19 вересня

Чергова місія ключового кредитора України - Міжнародного валютного фонду очікується в Україні 19 вересня, йдеться в попередньому проспекті емісії єврооблігацій України, наявному в розпорядженні УНІАН.

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"Наступна місія МВФ в Україну очікується 19 вересня 2017 року", - сказано в документі.

При цьому наголошується, що з урахуванням нинішньої економічної ситуації в Україні, її залежність від програми розширеного фінансування МВФ має вирішальне значення.

Як повідомляв УНІАН, МВФ схвалив чотирирічну програму кредитування економіки України EFF на 17,5 мільярда доларів в березні 2015 року. В рамках цієї програми наша країна отримала від Фонду чотири кредитні транші на загальну суму 8,7 мільярда доларів.

За результатами третього перегляду програми EFF Міжнародний валютний фонд закликав українську владу для досягнення більш швидкого і стійкого зростання прискорити структурні реформи, починаючи з приватизації та розвитку ринку сільськогосподарських земель, та відзначив відсутність конкретних результатів у боротьбі з корупцією.

Крім того, на думку МВФ, Україна не може відкладати проведення масштабної пенсійної реформи, зокрема підвищення ефективного пенсійного віку.

Україна розраховує отримати поточного року ще два транші від МВФ на суму 3 мільярди доларів.