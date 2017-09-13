Горган: необхідно збирати позачергову сесію і терміново вирішувати питання дофінансування зарплат вчителям і лікарям

Губернатор Олександр Горган звернувся до голови Київської обласної ради з проханням скликати позачергову сесію Київської обласної ради для розгляду питань дофінансування, щоб не допустити зростання соціальної напруги в області.

Через скасування раніше прийнятих рішень під час голосування 5 вересня 2017 року, коли роботу Київської облдержадміністрації було визнано незадовільною, на наступне засідання депутати облради мають зібратися лише 26 жовтня.

У зв’язку з підвищенням тарифних розрядів педагогічних працівників, виникла незабезпеченість по заробітній платі вчителям. Недоведена в повній мірі медична субвенція, також існує додаткова потреба у коштах на комунальні послуги та енергоносії, харчування та медикаменти. У рамках програми підтримки сім’ї та забезпечення прав дітей «Назустріч дітям» виникла додаткова потреба у коштах для надання адресної допомоги. Вкрай важливим є питання змін по міжбюджетних трансфертах з державного бюджету, зокрема це стосується збільшення низькі субвенцій: на підтримку осіб з особливими освітніми потребами, відшкодування вартості лікарських засобів та енергосубвенції.

Для вирішення цих надважливих питань депутати обласної ради повинні зібратися і розподілити кошти в сумі 300 мільйонів гривень. «Чинне законодавство передбачає механізми проведення позачергових сесій навіть у випадку, коли керівництво обласної ради відмовляється це робити. Це можна зробити за ініціативи третини депутатів обласної ради, а така кількість – є», - про це наголосив Олександр Горган під час наради з головами райдержадміністрацій, міськими головами (міст обласного значення) та головами об’єднаних територіальних громад, яка відбулася 13 вересня в Петропавлівсько - Борщагівській сільській раді.

Нагадаємо, в минулому місяці губернатор Київщини Олександр Горган провів масштабну перевірку інфраструктурних об'єктів області, на ремонт і будівництво яких виділялися бюджетні гроші. В результаті перевірки були виявлені факти розкрадання сотень мільйонів гривень бюджетних коштів про що губернатор заявив на своїй сторінці в Facebook. Наступ на корупційні схеми Київська облдержадміністрація розгорнула спільно з силовими органами, що викликало агресивну реакцію частини депутатів облради. Не вирішивши нагальні проблеми київського регіону депутати розійшлися до чергової сесії обласної ради, яка має відбутися 26 жовтня цього року.