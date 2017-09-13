Нацбанк послабив офіційну гривню до долара та євро

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 14 вересня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2607,9643 (13 вересня – 2601,8958)

100 EUR – 3124,0804 (13 вересня – 3104,8423)

10 RUR – 4,5224 (13 вересня – 4,5436)

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Як повідомляв УНІАН, 13 вересня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,08/26,11 гривні/долар.

Котирування гривні по відношенню до євро на рівні 31,1499/31,1831 гривні/євро, по відношенню до російського рублю – на рівні 0,4542/0,4552 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,0796 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 530 угод на суму 318,62 мільйона доларів.