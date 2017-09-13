У 2018 році на потреби безпеки та оборони планується спрямувати 163 мільярди - Порошенко

Президент Петро Порошенко заявляє, що згідно з пропозиціями Кабміну у 2018 році на потреби безпеки та оборони України планується спрямувати 163 млрд грн, що на 20 млрд більше, ніж у поточному році. Як повідомляє прес-служба глави держави, про це президент повідомив сьогодні на засіданні РНБО.

Порошенко підкреслив, що Стратегією нацбезпеки передбачено щорічне бюджетне фінансування оборонно-безпекового сектору в обсязі не менше п'яти відсотків від валового внутрішнього продукту.

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«Відповідно до пропозицій Кабінету міністрів України у 2018 році планується спрямувати на потреби національної безпеки і оборони 163 млрд грн. Це на 20 млрд грн більше, ніж у поточному році», - зазначив глава держави.

Як відомо, Кабінет міністрів України закладає в проект державного бюджету на наступний рік прогноз зростання економіки на рівні 3%, а також зберігає витрати на забезпечення оборони і безпеки, підтримку освіти, медицини та цільових програм розвитку виробництва.