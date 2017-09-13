МВФ пообіцяв Україні "світле майбутнє"

Україна за умови подальшого проведення реформ після досягнення стабілізації економіки забезпечить собі "світле майбутнє", яке буде підтримано зростанням світової економіки.

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Про це заявив заступник директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду Девід Ліптон в ході зустрічі з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом.

"Прогрес України в економічних реформах був чудесним, стабілізація економіки своєчасна і збігається за часом з періодом зростання світової економіки. Це можливість для України перейти від періоду стабілізації на період швидкого зростання. Сподіваюся, що підтримка МВФ в попередні періоди була корисною, і ми проведемо дискусію, як просувати реформи далі. Реформи дозволять забезпечити Україні світле майбутнє", - сказав Ліптон.

У свою чергу Гройсман висловив готовність продовжувати програму реформ у співпраці з Фондом.

"Нам потрібно збільшувати доходи українських громадян. Реформа пенсійної системи, реформа управління державною власністю, правосуддя, антикорупційна реформа - все те, чого потребує сьогодні Україна і українці. Наша команда готова і далі виконувати програму, ставити нові цілі і завдання для того, щоб Україна стала успішною з вашою підтримкою", - підкреслив прем'єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, МВФ схвалив чотирирічну програму кредитування економіки України EFF на 17,5 мільярда доларів в березні 2015 року. В рамках цієї програми наша країна отримала від Фонду чотири кредитні транші на загальну суму 8,7 мільярда доларів.

За результатами третього перегляду програми EFF Міжнародний валютний фонд закликав українську владу для досягнення більш швидкого і стійкого зростання прискорити структурні реформи, починаючи з приватизації та розвитку ринку сільськогосподарських земель, та відзначив відсутність конкретних результатів у боротьбі з корупцією.

Крім того, на думку МВФ, Україна не може відкладати проведення масштабної пенсійної реформи, зокрема підвищення ефективного пенсійного віку.

Україна розраховує отримати поточного року ще два транші від МВФ на суму 3 мільярди доларів.