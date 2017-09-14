Власні доходи місцевих бюджетів зросли на 86% - Гройсман

Власні доходи місцевих бюджетів об'єднаних територіальних громад (ОТО) в Україні в січні-серпні поточного року порівняно з аналогічним періодом минулого роком зросли на 85,5% - до 5,5 мільярда гривень.

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Про це на своїй сторінці в мережі Facebook написав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

"За вісім місяців поточного року власні доходи місцевих бюджетів 366 ВІД зросли на 85,5% і становлять 5,5 мільярда гривень. Це - колосальний ресурс, якого ніколи раніше не мали місцеві бюджети. Таке зростання свідчить про одне - ми рухаємося правильним шляхом", - написав він.

За словами Гройсмана, місцевих бюджетів, починаючи з 2014 року, зросли на 100 мільярдів гривень.

"15 вересня ми внесемо в Раду проект бюджету на 2018 рік. У ньому будуть збережені основні пріоритети, в тому числі, продовження децентралізації - однієї з найуспішніших реформ в Україні", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, раніше Гройсман заявляв, що місцеві бюджети в Україні у 2017 році зростуть на 25%, при цьому органи влади в регіонах країни можуть самостійно забезпечити перевиконання плану.

Доходи місцевих бюджетів завдяки реформі децентралізації виросли в 2016 році на 44% порівняно з 2015 роком - до 144 мільярдів гривень.