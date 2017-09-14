Розенко розповів українцям, як в майбутньому отримати гідну пенсію

Робота в легальному секторі економіки і сумлінна сплата податків дозволить забезпечити українцям гідне пенсію, заявив віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко 13 вересня в ефірі однієї з радіостанцій.

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"Наша головна задача - забезпечити соціальну справедливість. Але принцип соціальної справедливості полягає ще і в тому, що для того, щоб отримувати гідну пенсію, потрібно працювати у легальному секторі економіки і платити податки в Україні. Потрібно чітко розуміти, що пенсія - це страхова виплата", - зазначив віце-прем'єр.

За його словами, пенсійна реформа передбачає запуск процесу осучаснення пенсій, який був зупинений в 2011 році попередньою владою.

Як сказав Розенко, це була величезна несправедливість щодо тих людей, які мають досить серйозний страховий стаж, які отримують пенсію на рівні 1400 - 4000 гривень, які заробили свою пенсію і яким протягом цих останніх 6 років пенсія не переглядалася.

Розенко наголосив, що осучаснення пенсій в Україні не буде одноразовою акцією, а це вже буде постійний механізм.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада україни 13 липня прийняла в першому читанні законопроект про пенсійну реформу. Урядовий проект пенсійної реформи не передбачає підвищення пенсійного віку, однак вводить вимоги до страхового стажу. Для виходу на пенсію в 60 років потрібно буде мати 25 років страхового стажу. При стажі від 15 до 25 років на пенсію можна буде вийти в 63 роки, при стажі не менше 15 років - до 65 років. Разом з тим, люди, у яких немає страхового стажу, зможуть претендувати на соціальну допомогу при досягненні 63 років. Обсяг допомоги буде визначатися, виходячи з рівня доходів сім'ї пенсіонера.

Згідно з повідомленням Міністерства соціальної політики, після розгляду на профільному комітеті проекту закону про пенсійну реформу, він буде винесений на розгляд народних депутатів у другому читанні орієнтовно 18-22 вересня.