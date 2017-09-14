Гривня поступилася долару ще кількома копійками

У четвер, 14 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 26,14/26,17 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро перебувають на рівні 31,11/31,14 грн/євро, щодо російського рубля - на рівні 0,4526/0,4566 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:30 встановився на рівні 26,1631 грн/дол., учасники ринку на цю годину уклали 252 угоди на суму 130,28 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 13 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,08/26,11 грн/дол.

Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 31,1499/31,1831 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4542/0,4552 грн/рубль.