Нацбанк третій місяць поспіль зберіг облікову ставку незмінною
Також в НБУ зазначили, що інфляція цьогоріч знизиться повільніше, ніж передбачено липневим прогнозом (9,1%).
Національний банк України ухвалив рішення зберегти облікову ставку на рівні 12,5% річних, як і попередні два місяці поспіль – у липні та серпні.
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Про це говориться в матеріалах Національного банку за підсумками засідання монетарного комітету.
Регулятор зазначив, що фактична інфляція в серпні в річному вираженні (16,2%) перевищила траєкторію прогнозу НБУ, однак фундаментальне інфляційний тиск залишався помірним.
За оцінками НБУ, стримана монетарна політика сприятиме збереженню тренда поліпшення інфляційних очікувань та наближення інфляції до центральної точці діапазону у другому кварталі 2018 року.
"Національний банк продовжить уважно стежити за факторами, які можуть підсилити тиск на інфляцію, і відобразить їх очікуваний ефект в оновленому прогнозі інфляції, який буде опублікований в кінці жовтня", - йдеться в матеріалах регулятора.
Разом з тим, Нацбанк зазначив, що інфляція цьогоріч знизиться повільніше, ніж передбачено липневим прогнозом (9,1%).
Відповідно, як зазначив НБУ, інфляції більш істотно відхилився від центральної точки цільового діапазону на рівні 8% плюс-мінус 2 п. п. на кінець 2017 року.
Також повідомляється, що наступне засідання монетарного комітету відбудеться 26 жовтня.
Як повідомляв УНІАН, Національний банк у серпні вирішив зберегти облікову ставку на рівні 12,5% річних другий місяць поспіль. До цього нбу знижував ставку два місяці поспіль– на 1 п. п. у квітні і на 0,5 п. п. у травні.
За даними Державної служби статистики, в Україні у серпні відносно липня зафіксована дефляція на рівні 0,1%, в той час як інфляція в річному вираженні зросла до 16,2%.
Максимальна історичне значення облікової ставки НБУ на рівні 30% річних діяло з 4 березня до 28 серпня 2015 року.