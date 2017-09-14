В НБУ назвали причини ослаблення гривні

Ослаблення національної валюти України гривні до долара США наприкінці серпня – на початку вересня зумовлено тимчасовими факторами, вважають у Національному банку України.

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«Наприкінці серпня – на початку вересня обмінний курс гривні дещо ослабився, що, на думку НБУ, пов'язано з тимчасовими факторами», - сказав заступник голови НБУ Олег Чурій у ході брифінгу в НБУ.

За його словами, серед цих факторів - отримання бізнесом відшкодування ПДВ і зниження у зв'язку з цим обсягів продажу валюти, що й викликало підвищений попит на неї.

Крім того, за словами Чурія, відіграв свою роль психологічний фактор - досвід попередніх років, коли гривня знецінювалася до долара в осінні місяці.

Заступник голови НБУ наголосив, що фундаментальні фактори продовжать залишатися сприятливими, а традиційні осінні фактори вже відіграють меншу роль, оскільки НАК «Нафтогаз» не купує валюту на ринку, Міністерство фінансів більш рівномірно відшкодовує ПДВ, при цьому надходить виручка від експорту врожаю.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці серпня - на початку вересня на міжбанківському валютному ринку України кілька днів спостерігався підвищений попит на американську валюту, що змусило Національний банк 31 серпня вперше після майже двомісячної перерви вийти на міжбанк з продажем валюти.

Сьогодні, 14 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 26,14/26,17 грн/дол.

Державний бюджет України на 2017 рік передбачає середньорічний курс гривні до долара на рівні 27 грн/дол.

Історичний мінімум курсу національної валюти, встановлений в лютому 2015 року, становить 30,01 грн/дол.