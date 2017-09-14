Нацбанк до кінця року очікує $2 мільярди від МВФ і 600 мільйонів євро від ЄС

Національний банк України до кінця поточного року очікує надходження 2 млрд дол. від Міжнародного валютного фонду і 600 млн євро від Єврокомісії.

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Про це повідомив заступник голови НБУ Олег Чурій на брифінгу в Нацбанку.

«Ми зберігаємо наш прогноз підвищення золотовалютних резервів до кінця року до рівня 20 млрд дол. Сюди входить отримання траншу від Міжнародного валютного фонду на суму 2 млрд дол., а також 600 млн євро - це кошти від Єврокомісії», - сказав Чурій.

За його словами, позитивно вплине на рівень міжнародних резервів також розміщення урядом єврооблігацій, однак поки обсяг надходжень від цієї операції не відомий.

Як повідомляв УНІАН, МВФ схвалив чотирирічну програму кредитування економіки України EFF на 17,5 млрд дол. у березні 2015 року. В рамках цієї програми наша країна отримала від Фонду чотири кредитні транші на загальну суму 8,7 млрд дол.

За результатами третього перегляду програми EFF Міжнародний валютний фонд закликав українську владу для досягнення більш швидкого і стійкого зростання прискорити структурні реформи, починаючи з приватизації та розвитку ринку сільськогосподарських земель, та відзначив відсутність конкретних результатів у боротьбі з корупцією.

Крім того, на думку МВФ, Україна не може відкладати проведення масштабної пенсійної реформи, зокрема підвищення ефективного пенсійного віку.