Гройсман: податки наступного року не підвищуватимуть
Прем'єр зазначив, що уряд забезпечить повну передбачуваність для підприємців, тому ставки податків змінюватися не будуть.
Проект державного бюджету на наступний рік не передбачає суттєвих податкових змін, а саме збільшення податків або зміни ставок.
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Згідно з повідомленням прес-служби уряду, про це сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час зустрічі з провідними компаніями України.
Зустріч пройшла під головуванням президента України Петра Порошенка і за участю керівництва генеральної прокуратури і правоохоронних органів.
"Ми маємо забезпечити повну передбачуваність для підприємців - ставки податків змінюватися не будуть. Ми зберігаємо за всіма податками постійну систему", - сказав глава уряду.
Як повідомляв УНІАН, міністр фінансів Олександр Данилюк 6 вересня вніс проект державного бюджету України на 2018 рік на розгляд Кабінету міністрів.
Міністерство фінансів у липні почало роботу над проектом держбюджету на 2018 рік на базі середньострокової бюджетної резолюції на 2018-2020 роки c прогнозованими показниками зростання економіки на 3%, 3,6% і 4%.
Резолюція передбачає скорочення до 2020 року дефіциту держбюджету до 2% з 3% ВВП, державного боргу - до 55% ВВП з 66,8% ВВП і базується на умові виконання програми кредитування Міжнародного валютного фонду в повному обсязі.
Бюджетний трансферт на покриття дефіциту Пенсійного фонду в кожному з років складе 141,3 мільярда гривень, на проведення земельної реформи в 2018 році планується виділити 453 мільйони гривень, у 2019 році - 132 мільйони гривень, у 2020 році - 297 мільйонів гривень.
Від приватизації уряд має намір виручити за 17,1 мільярда гривень в 2018 і 2019 роках та 0,5 мільярда гривень у 2020 році.
На дорожнє будівництво планується виділити 154 мільярдів гривень за три наступних роки.