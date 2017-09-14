Гройсман: податки наступного року не підвищуватимуть

Проект державного бюджету на наступний рік не передбачає суттєвих податкових змін, а саме збільшення податків або зміни ставок.

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Згідно з повідомленням прес-служби уряду, про це сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час зустрічі з провідними компаніями України.

Зустріч пройшла під головуванням президента України Петра Порошенка і за участю керівництва генеральної прокуратури і правоохоронних органів.

"Ми маємо забезпечити повну передбачуваність для підприємців - ставки податків змінюватися не будуть. Ми зберігаємо за всіма податками постійну систему", - сказав глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, міністр фінансів Олександр Данилюк 6 вересня вніс проект державного бюджету України на 2018 рік на розгляд Кабінету міністрів.

Міністерство фінансів у липні почало роботу над проектом держбюджету на 2018 рік на базі середньострокової бюджетної резолюції на 2018-2020 роки c прогнозованими показниками зростання економіки на 3%, 3,6% і 4%.

Резолюція передбачає скорочення до 2020 року дефіциту держбюджету до 2% з 3% ВВП, державного боргу - до 55% ВВП з 66,8% ВВП і базується на умові виконання програми кредитування Міжнародного валютного фонду в повному обсязі.

Бюджетний трансферт на покриття дефіциту Пенсійного фонду в кожному з років складе 141,3 мільярда гривень, на проведення земельної реформи в 2018 році планується виділити 453 мільйони гривень, у 2019 році - 132 мільйони гривень, у 2020 році - 297 мільйонів гривень.

Від приватизації уряд має намір виручити за 17,1 мільярда гривень в 2018 і 2019 роках та 0,5 мільярда гривень у 2020 році.

На дорожнє будівництво планується виділити 154 мільярдів гривень за три наступних роки.