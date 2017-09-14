Детінізація та боротьба з корупцією: президент назвав причини зростання доходів бюджету

Макроекономічна і макрофінансова ситуація в Україні кардинально змінилася, а доходи державного бюджету зросли за рахунок ліквідації тіньових схем і боротьби з корупцією.

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Про це президент України Петро Порошенко заявив під час зустрічі з представниками вітчизняного та іноземного бізнесу, повідомила прес-служба глави держави.

"Різко зросли доходи державного бюджету за рахунок детінізації, за рахунок боротьби з корупцією. Це є яскравим свідченням того, що фінансові, тіньові потоки, які раніше живили корупціонерів і злочинців, на сьогоднішній день нарешті заведені в державний бюджет", - підкреслив він.

Президент нагадав про зростання мінімальної заробітної плати і, відповідно, зростання середньої зарплати в державі. Також була істотно знижена ставка єдиного соціального внеску для роботодавців та скорочено кількість податків.

Глава держави підкреслив, що введена прозорість витрачання державних коштів шляхом публічного доступу до всіх витрат державного бюджету. Також він нагадав, що введені система електронного адміністрування ПДВ та єдиного реєстру відшкодування ПДВ.

Як повідомляв УНІАН, державний бюджет України в січні-серпні 2017 року отримав 527,553 мільярда гривень доходів, що на 7,7% більше бюджетного розпису на цей період.

Надходження до держбюджету за цей період на 46,1% вище показника за аналогічний період 2016 року.