На підтримку гривні: НБУ продав банкам майже 13 мільйонів доларів

Національний банк України на валютному аукціоні сьогодні, 14 вересня, продав банкам 12,7 млн дол.

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Як повідомляється на сайті НБУ, середньозважений курс аукціону становив 26,1568 грн/дол., а загальний обсяг прийнятих заявок на участь у торгах - 17 млн дол.

Середньозважений курс гривні на міжбанку, за даними НБУ, на 14:30 встановився на рівні 26,1614 грн/дол.