Бізнес цього року вивів за кордон понад $1 мільярд дивідендів

Обсяг виведення бізнесом дивідендів іноземним інвесторам цього року становив 1,1 млрд дол., повідомив журналістам заступник голови Національного банку України Олег Чурій.

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«Станом на сьогодні було репатрійовано дивідендів на суму 1,1 млрд дол. США, що відповідає нашим прогнозам», - сказав Чурій.

За його словами, НБУ зберіг свій прогноз з виплат дивідендів до кінця року на рівні 1,4 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України в червні 2015 року дозволив репатріацію дивідендів, нарахованих іноземним інвесторам за 2014-2015 роки, встановивши обмеження на перерахування таких дивідендів за кордон на одну особу на місяць у межах більшого зі значень - еквівалента 1 млн дол. США, або 10% загального обсягу дивідендів до виплати.

У травні поточного року НБУ дозволив бізнесу виплачувати дивіденди іноземним інвесторам за 2014-2016 роки, при цьому максимальну суму відповідних перерахувань за кордон збільшено в 5 разів - до 5 млн дол. упродовж місяця.