Бізнес цього року вивів за кордон понад $1 мільярд дивідендів
НБУ зберіг свій прогноз щодо виплат дивідендів до кінця року на рівні 1,4 млрд дол.
Обсяг виведення бізнесом дивідендів іноземним інвесторам цього року становив 1,1 млрд дол., повідомив журналістам заступник голови Національного банку України Олег Чурій.
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«Станом на сьогодні було репатрійовано дивідендів на суму 1,1 млрд дол. США, що відповідає нашим прогнозам», - сказав Чурій.
За його словами, НБУ зберіг свій прогноз з виплат дивідендів до кінця року на рівні 1,4 млрд дол.
Як повідомляв УНІАН, Національний банк України в червні 2015 року дозволив репатріацію дивідендів, нарахованих іноземним інвесторам за 2014-2015 роки, встановивши обмеження на перерахування таких дивідендів за кордон на одну особу на місяць у межах більшого зі значень - еквівалента 1 млн дол. США, або 10% загального обсягу дивідендів до виплати.
У травні поточного року НБУ дозволив бізнесу виплачувати дивіденди іноземним інвесторам за 2014-2016 роки, при цьому максимальну суму відповідних перерахувань за кордон збільшено в 5 разів - до 5 млн дол. упродовж місяця.